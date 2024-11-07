Роша дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, Литвинов — на 2

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение комитета по дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Бразилец пропустит 3 матча РПЛ по совокупности нарушений: за агрессивное поведение по отношению к сопернику и к официальному лица матча.

«Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению официального лица матча (статья 95, часть 4).

[Роман] Бабаев (гендиректор ЦСКА — Прим. «СЭ») заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции, что они против данного поведения. Роша раскаялся, заявил, что просит прошения, что данное поведение ему несвойственно. Про агрессивное поведение игрок сказал: «Я спросил у резервного арбитра: «Почему удалили только меня?». Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание». ЦСКА может оспорить данное решение, — сказал Григорьянц.

Также глава комиссии поделился информацией о дисквалификации полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«За агрессивное поведение КДК РФС дисквалифицирует Литвинова на 2 матча РПЛ. Данное решение не подлежит оспариванию. Действия Литвинова тоже квалифицировали как удар. Поэтому он тоже получил 2 матча. Их действия мы посчитали равносильными», — добавил Григорьянц.