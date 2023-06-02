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РПЛ

Сегодня, 13:14

Роша: «Играть в ЦСКА — мечта многих бразильцев, и я не исключение»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о выступлении в России.

— Я считаю, что по моему игровому стилю РПЛ мне гораздо больше подходит. С этим чемпионатом я себя больше идентифицирую, — приводит слова Роши официальный сайт клуба. — Здесь более контактный футбол — больше стыков, дуэлей, которые судьи позволяют проводить, не свистят. В Португалии чуть коснешься игрока соперника, сразу дают желтую карточку. Мне кажется, что российский чемпионат больше похож в этом плане на итальянский.

— А если сравнить по уровню, большая пропасть между Португалией и Россией?

— Если вынести за скобки «Бенфику», «Спортинг» и «Порту», то чемпионат России, возможно, даже сильнее. Тут больше команд конкурируют между собой, больше грандов, таких как ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Динамо» и так далее. Без сомнения, российский чемпионат точно ничуть не уступает.

— Не смущало, что у нас сейчас нет еврокубков?

— Нет, абсолютно. Играть в ЦСКА — мечта многих бразильцев, и я не исключение. Когда появился интерес к моей персоне, я сразу же воспользовался своим шансом.

28-летний бразилец перешел в ЦСКА летом 2022 года. На его счету 30 матчей за московский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/villian-rosha-v-tom-meste-otkuda-ya-rodom-srazhayutsya-do-poslednego-otdayu-vsego-sebya-i-ostavlyayu/
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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