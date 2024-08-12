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Сегодня, 14:47

Роша может пропустить матч против «Пари НН», но восстановиться к игре с «Локомотивом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как сообщил «СЭ» источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше, бразилец избежал перелома после фола Эдуарда Сперцяна во время матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Роша прошел медицинское обследование, у него нет перелома. У Виллиана все еще есть отек, но в последние дни состояние бразильца улучшилось. Он вряд ли будет включен в заявку команды на матч Кубка России в среду.

Игрок хочет скорее восстановиться, чтобы быть включенным в состав команды. Виллиан был недоволен тем, что ему пришлось досрочно покинуть поле в матче против «Краснодара», а также тем, что Сперцян не получил желтую карточку после фола.

Стоит отметить, что Виллиан доволен выступлениями команды и достигнутыми результатами. Роша приложит все усилия, чтобы присутствовать на игре в выходные», — сообщил источник «СЭ».

29-летний Роша принял участие во всех 4 матчах армейцев в новом сезоне чемпионата России.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА находится на 4-м месте, набрав 7 очков.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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