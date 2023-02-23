Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что, если армейцы выиграют чемпионат России, сделает на видном месте татуировку, посвященную этому событию.

«За счет чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает, — чемпионства. Готов ли сделать новую татуировку в честь титула ЦСКА? Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!» — приводит слова Роша Sport24.

После 17 тура ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).