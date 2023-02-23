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Сегодня, 11:47

Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что, если армейцы выиграют чемпионат России, сделает на видном месте татуировку, посвященную этому событию.

«За счет чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает, — чемпионства. Готов ли сделать новую татуировку в честь титула ЦСКА? Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!» — приводит слова Роша Sport24.

После 17 тура ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-nabyet-tatu-yesli-tsska-stanet-chempionom-na-meste-kotoroye-budet-vsem-brosatsya-v-glaza
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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