Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом

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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что, если армейцы выиграют чемпионат России, сделает на видном месте татуировку, посвященную этому событию.
«За счет чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает, — чемпионства. Готов ли сделать новую татуировку в честь титула ЦСКА? Без сомнения. Если выиграем золото, набью что-нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!» — приводит слова Роша Sport24.
После 17 тура ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).