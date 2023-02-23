0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:53

Роша обратился к Марио Фернандесу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хотел бы поиграть вместе с бывшим защитником армейцев Марио Фернандесом, который в данный момент выступает за «Интернасьонал».

«Видел ли игру Фернандеса в России? Скорее в Бразилии. Хотел бы еще сыграть с Марио — он тоже не прочь. Я немножко пообщался с ним через агента, когда переходил в ЦСКА. Но пока он в Бразилии, травму получил. Марио! Ты сказал, что хочешь со мной сыграть. Приезжай, я тебя жду! Кого еще знаю из знаменитых бразильцев? Вагнер, как раз недавно пересматривал его лучшие моменты в ЦСКА. Карвальо, Жо, Дуду... Да я вот недавно с Дуду разговаривал, он сейчас работает в сфере финансов, занят инвестициями. Желал мне удачи в России. И Пауло Пайшао я знаю, в прошлом тренера ЦСКА и сборной Бразилии по физподготовке», — приводит слова Роша Sport24.

Весной 2022 года защитник ЦСКА Фернандес приостановил карьеру. В декабре он стал игроком «Интернасьонала». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-obratilsya-k-mario-fernandesu-ty-skazal-chto-khochesh-so-mnoy-sygrat-priyezzhay-ya-tebya-zhdu
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Краснодара» Кади заявил, что будет учить русский язык с женой

Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках карьеры