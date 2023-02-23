Роша обратился к Марио Фернандесу

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хотел бы поиграть вместе с бывшим защитником армейцев Марио Фернандесом, который в данный момент выступает за «Интернасьонал».

«Видел ли игру Фернандеса в России? Скорее в Бразилии. Хотел бы еще сыграть с Марио — он тоже не прочь. Я немножко пообщался с ним через агента, когда переходил в ЦСКА. Но пока он в Бразилии, травму получил. Марио! Ты сказал, что хочешь со мной сыграть. Приезжай, я тебя жду! Кого еще знаю из знаменитых бразильцев? Вагнер, как раз недавно пересматривал его лучшие моменты в ЦСКА. Карвальо, Жо, Дуду... Да я вот недавно с Дуду разговаривал, он сейчас работает в сфере финансов, занят инвестициями. Желал мне удачи в России. И Пауло Пайшао я знаю, в прошлом тренера ЦСКА и сборной Бразилии по физподготовке», — приводит слова Роша Sport24.

Весной 2022 года защитник ЦСКА Фернандес приостановил карьеру. В декабре он стал игроком «Интернасьонала». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.