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Сегодня, 22:19

Роша ответил на вопрос о возможном продлении контракта с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее представители агентства игрока заявили об отсутствии прогресса по новому сотрудничеству.

«Это к моему агенту и клубу. На меня эта ситуация никак не давит», — сказал Роша.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за армейцев он провел 61 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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