Роша ответил на вопрос о возможном продлении контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с клубом.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее представители агентства игрока заявили об отсутствии прогресса по новому сотрудничеству.

«Это к моему агенту и клубу. На меня эта ситуация никак не давит», — сказал Роша.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за армейцев он провел 61 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.