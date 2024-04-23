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Сегодня, 20:43

Роша — о целях ЦСКА: «Мы будем бороться до конца в РПЛ и Кубке России»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша в комментарии для «СЭ» оценил перспективы команды в оставшейся части сезона-2023/24.

«Если шансы есть, то мы будем стремиться их воплотить в жизнь. Будем бороться в обоих турнирах до конца — в РПЛ и Кубке России. У нас нет никакого разделения, для нас все матчи важны», сказал Роша «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 набранных очков в 24 матчах.

В финале Пути РПЛ FONBET Кубка России армейцы сыграют против «Зенита». Первый матч между командами пройдет 2 мая в Москве, а ответный — 15 мая в Санкт-Петербурге.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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