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Сегодня, 09:12

Роша ведет переговоры с ЦСКА о новом контракте

Алина Савинова
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В футбольном агентстве Sferico Sports заявили о том, что переговоры с ЦСКА о новом контракте Виллиана Роши ведутся, но окончательное решение пока не принято.

«Ведем разговор с ЦСКА о новом контракте. Посмотрим, чем все закончится», — цитирует «РБ Спорт» представителя агентства.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение о продлении контракта Роше, однако сторону футболиста оно категорически не устроило.

29-летний бразилец играет за армейцев с сентября 2022 года. Он забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 68 матчах за красно-синих.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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