Роша восстановился раньше срока, чтобы сыграть с «Локомотивом»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали «СЭ» участие игрока в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

В матче 4-го тура против «Краснодара» (1:2) Роша получил травму после фола полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и покинул поле.

«Роше удалось добиться восстановления в рекордно короткие сроки и вернуться в общую группу ЦСКА. Он приложил все усилия, чтобы помочь команде против в матче против «Локомотива», он очень хотел сыграть в этой игре. Виллиан сейчас чувствует себя хорошо и готов сыграть в следующем туре», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

29-летний Роша в этом сезоне провел 6 матчей и отличился 2 голевыми передачами.

ЦСКА после 5-го тура занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.