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Сегодня, 12:24

Роша заявил, что чувствует себя в полной безопасности в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не испытывает проблем в связи с пребыванием в России.

«Были ли проблемы из-за того, что я поехал в Россию? Просто не позволяю никому так говорить. Жена, семья, агенты рассуждают так: если это хорошо для тебя и для нас, хорошо, езжай. Так и тут: мы обсудили вариант с ЦСКА, рассмотрели его со всех сторон и выбрали его осознанно. В России все совершенно спокойно, чувствую себя в полной безопасности и комфорте», — приводит слова Роша Sport24.

28-летний бразильский футболист перешел в армейский клуб из «Портимоненсе» осенью прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-igrok-tsska-rosha-v-rossii-vse-sovershenno-spokoyno-chuvstvuyu-sebya-v-polnoy-bezopasnosti-i-komforte
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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