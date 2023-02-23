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Сегодня, 11:30

Роша заявил, что ЦСКА очень плохо без Дивеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказал мнение о своем одноклубнике Игоре Дивееве.

«Есть ли в ЦСКА кто-то жестче меня? Наверное, Дивеев напоминает меня. Тоже жесткий. Лучше обходиться без стыков с Игорем. Заболотный тоже неуступчивый. Работа с такими игроками идет мне на руку. Как на ЦСКА сказалась потеря Дивеева? Очень важен для нашей обороны. Мы много общаемся, и каждый день, что тренируюсь с Дивеевым, учусь у него. Без него ЦСКА очень плохо. Дивеев — прекрасный защитник, и хочется, чтобы он остался с ЦСКА подольше. Это было бы великолепно. Чему можно научиться у Дивеева? Я больше о помощи в коммуникации на поле. Кого держать, куда сместиться — Дивеев раздает партнерам много указаний. Все-таки он давно в ЦСКА, а я еще продолжаю адаптироваться», — приводит слова Роша Sport24.

Дивеев получил повреждение во время февральского сбора команды в Турции. Большую часть осенней части сезона 23-летний футболист пропустил из-за травмы ноги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-bez-diveyeva-tsska-ochen-plokho-khochetsya-chtoby-on-ostalsya-v-klube-podolshe
Игорь Дивеев
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ФК ЦСКА (Москва)
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