Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Роша заявил, что впечатлен физической формой Пьянича

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в рамках 10-го тура РПЛ.

«Очень рады победить. Мы реализовываем то, что наигрываем на тренировках. Воплотили в жизнь свою игру, команда очень довольна сегодняшним матчем», — сказал Роша.

Также бразилец высказал мнение о переходе в московский клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Пьянич — отличный, великолепный игрок, который нам поможет. Физически он хорош. Думаю, он как можно скорее вольется в наш коллектив. Мы знаем его послужной список и качества», — добавил Роша.

ЦСКА (17 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним, 16-м в турнирной таблице.

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников сделал дубль. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счет
Шелия: «Как «Ахмату» исправить ситуацию? Выиграть одну игру»
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников открыл счет в начале матча
Круговой: «Пьяничу 34? Любому мастеру возраст — не помеха»
«Крылья Советов» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя