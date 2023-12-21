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Сегодня, 10:07

Рошей интересуются клубы из чемпионата Саудовской Аравии, бундеслиги и лиги 1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал об интересе к бразильцу со стороны иностранных клубов.

«Что касается «Трабзонспора», то тут нет никакой конкретики. Тем более, что директор их клуба опроверг какой-либо интерес к Виллиану. Насколько мне известно, скауты «Трабзонспора» за ним наблюдают, но никаких предложений от турецкого клуба мы не получали. К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьезного. О каких лигах идет речь? Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой бундеслиги и французской лиги 1. Все ли устраивает Роши в России? В прошедшую субботу у него была свадьба, он отмечает и проводит отпуск в Бразилии. Роша счастлив в ЦСКА, ему нравится жить в России, поэтому никаких проблем нет», — приводит слова Мело Metaratings.ru.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/villianom-roshei-interesuyutsya-kluby-iz-chempionata-saudovskoi-aravii-bundesligi-i-ligi-1-317433/
Футбол
РПЛ
Виллиан Роша
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