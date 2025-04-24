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Сегодня, 10:45

Россия 22-я в рейтинге УЕФА. Можем заявить в еврокубки четыре клуба

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press
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Россия, как указано в официальных документах УЕФА, заняла 22-е место в рейтинге УЕФА и, в соответствии со списком допуска ассоциаций к участию в еврокубках, имеет право заявить четыре клуба. Чемпион страны теоретически может сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов, обладатель Кубка России — в 1-м отборочном раунде Лиги Европы, серебряный и бронзовый призеры — во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

Эти документы, регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, утвердил исполнительный комитет УЕФА 26 февраля. 1 марта они вступили в силу.

Удерживаться на границе второго десятка стран в таблице коэффициентов помогало то, что России продолжали каждый сезон начислять по 4,333 балла. В дальнейшем вероятно падение в середину третьего десятка. Тогда чемпион России будет стартовать с 1-го отборочного раунда.

Предварительная регистрация заявок для участия в еврокубках идет до 19 мая включительно. Последний день окончательной регистрации — 2 июня. После этого и будет сформирован весь список участников трех клубных турниров сезона-2025/26.

Как говорится в примечании к списку допуска стран, «из-за отстранения всех российских команд и клубов от соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года окончательный вариант этого списка будет передан до конца сезона-2024/25». Получается, что УЕФА собирается определиться во второй половине мая.

А в начале апреля, как сообщило тогда РИА Новости, после завершения конгресса в Белграде президент УЕФА Александер Чеферин, отвечая на вопросы журналистов о сроках возвращения российских команд, заявил: «Я говорил об этом много раз, но могу повторить. Когда война кончится, тогда Россия будет возвращена».

Лига Европы УЕФА
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
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