Россия завершила сезон-2022/23 на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня, 16:16
Россия заняла 18-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2022/23, сообщается на сайте организации.
Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Для подсчета очков в таблицах коэффициентов УЕФА в сезоне-2022/23 России присвоили наименьшее количество очков, которые она заработала за последние пять сезонов.
В таблице мужских команд Россия полуила 4,333 очка, женских — 1,750 балла. Всего у России 26,215 очков. По сравнению с сезоном-2021/22 страна потеряла восемь позиций.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 109,570 балла
2. Испания — 92,998
3. Германия — 82,481
4. Италия — 81,926
5. Франция — 61,164
6. Нидерланды — 59,900...
18. Россия — 26,215