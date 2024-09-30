Россияне признали Дзюбу самым интересным и симпатичным футболистом

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признан самым интересным и симпатичным российским футболистом с точки зрения профессиональных и человеческих качеств по результатам опроса ВЦИОМ.

36-летнего Дзюбу назвали 6 процентов опрошенных россиян. Также респонденты отмечали Игоря Акинфеева (3 процента), Александра Головина (2 процента), Антона и Алексея Миранчук и Матвея Сафонова (по 1 проценту).

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он является четырехкратным чемпионом России.