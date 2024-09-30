Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Россияне признали Дзюбу самым интересным и симпатичным футболистом

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признан самым интересным и симпатичным российским футболистом с точки зрения профессиональных и человеческих качеств по результатам опроса ВЦИОМ.

36-летнего Дзюбу назвали 6 процентов опрошенных россиян. Также респонденты отмечали Игоря Акинфеева (3 процента), Александра Головина (2 процента), Антона и Алексея Миранчук и Матвея Сафонова (по 1 проценту).

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он является четырехкратным чемпионом России.

Источник: Официальный сайт ВЦИОМ
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Давыдов считает, что Дзюба заслужил вызов в сборную России
Радченко: «Дзюба поможет «Акрону», как до этого он помог «Локомотиву»
Спортдиректор «Акрона» Задоян: «Оцениваем игру Дзюбы максимально положительно»
«Георгич меня сильно обидел». Дзюба и Карпин снова обменялись колкостями
В «Акроне» рады первому голу Дзюбы за клуб
Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об обиде Артема Дзюбы
Сегодня
Вчера
Неделя