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Сегодня, 17:10

Российская болельщица не боится депортации после того, как пронесла флаг страны на матч Евро-2024

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Российская болельщица из Йошкар-Алы Олеся Иванова, которая пронесла флаг страны на матч Евро-2024, заявила, что не боится депортации из Германии.

«У них нет никаких оснований меня наказывать. «УЕФА, идите на ... [фиг]» — прямой посыл. Почему Россия отстранена, а другие страны, такие как Израиль, которые ведут боевые действия, продолжают участие в международных соревнований? Пускай они ответят на этот вопрос, а мы компанией завтра едем на матч сборной Сербии. И там, поверьте мне, ожидается очень много людей с российскими триколорами. А на матче открытия мы встретили много русскоговорящих местных — здоровались и улыбались, им было приятно слышать родную речь, — сказала Олеся Sport24.

Российский флаг с надписью «Белгород» появился на трибунах во время матча 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1). Ранее один из фанатов сообщил, что планрует пронести его и на встречу Сербия — Англия.

Источник: Sport24
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