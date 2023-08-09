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Сегодня, 12:09

Российские клубы отказались от приобретения защитника «Вероны» Гюнтера

Алина Савинова
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Кандидатура защитника «Вероны» Корая Гюнтера была предложена ряду российских команд. Однако никто не заинтересовался футболистом, сообщает «РБ Спорт».

Ранее агент Эрсин Акан заявлял, что Гюнтер может этим летом приехать в Россию. По его словам, в игроке были заинтересованы такие клубы, как «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Однако, как отмечает источник, переход защитника «Вероны» в Россию на данный момент маловероятен.

Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

Также немец играл за «Галатасарай», дортмундскую «Боруссию» и «Дженоа».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskie-kluby-otkazalis-ot-priobreteniya-gyuntera/
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