Российские клубы отказались от приобретения защитника «Вероны» Гюнтера

Сегодня, 12:09
Кандидатура защитника «Вероны» Корая Гюнтера была предложена ряду российских команд. Однако никто не заинтересовался футболистом, сообщает «РБ Спорт».
Ранее агент Эрсин Акан заявлял, что Гюнтер может этим летом приехать в Россию. По его словам, в игроке были заинтересованы такие клубы, как «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Однако, как отмечает источник, переход защитника «Вероны» в Россию на данный момент маловероятен.
Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Всего он провел 105 матчей в составе итальянского клуба, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Контракт 28-летнего футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.
Также немец играл за «Галатасарай», дортмундскую «Боруссию» и «Дженоа».