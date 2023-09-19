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РПЛ

Сегодня, 13:00

Российские клубы потеряли минимум 84 миллиона евро из-за отстранения от еврокубков

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«СЭ» подсчитал финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков. За два сезона (2022/23 и 2023/24) команды РПЛ заработали бы в турнирах УЕФА минимум 84,5 миллиона евро.

Это выплаты за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов, а также доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог получить «Зенит» — 65,5 миллиона.

Отметим, что в реальности общая сумма для наших команд, скорее всего, превысила бы 100 миллионов, так как дополнительным пунктом в выплатах УЕФА являются результаты в еврокубках — за победы, ничьи и проход в следующие стадии также полагаются денежные бонусы.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. За 10 лет клубы РПЛ заработали в еврокубках 670 миллионов евро. А из-за бана уже потеряли больше 80

РПЛ
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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