Российские клубы потратили более 4,4 миллиарда рублей на агентские выплаты в 2024 году

29 марта, 09:57
Согласно данным Российского футбольного союза (РФС), клубы РПЛ и низших лиг в 2024 году выплатили агентам свыше 4,4 млрд рублей. Лидером по расходам стал «Спартак», который перечислил посредникам: 10 625 133 евро, 135 241 944 рубля и 68 965 долларов.
Топ-10 клубов по агентским выплатам:
1. «Спартак» (Москва) — 10,6 миллионов евро + 135,2 миллионов рублей + 68,9 тысяч долларов
2. «Краснодар» — 554,5 миллионов рублей
3. ЦСКА (Москва) — 680 тысяч долларов + 4,67 миллионов евро
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 454,87 миллионов рублей
5. «Динамо» (Москва) — 383,17 миллионов рублей
6. «Локомотив» (Москва) — 336,1 миллионов рублей
7. «Рубин» (Казань) — 1,68 миллионов евро + 25 миллионов рублей
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 159,28 миллионов рублей
9. «Балтика» (Калининград) — 59,39 миллионов рублей
10. «Сочи» — 55,58 миллионов рублей
Футболисты лично выплатили агентам 172,22 миллионов рублей. Некоторые клубы не предоставили отчетность в РФС. Комиссия по работе с агентами рассмотрит вопрос о санкциях за нарушение сроков подачи документов.