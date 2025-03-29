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29 марта, 09:57

Российские клубы потратили более 4,4 миллиарда рублей на агентские выплаты в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Согласно данным Российского футбольного союза (РФС), клубы РПЛ и низших лиг в 2024 году выплатили агентам свыше 4,4 млрд рублей. Лидером по расходам стал «Спартак», который перечислил посредникам: 10 625 133 евро, 135 241 944 рубля и 68 965 долларов.

Топ-10 клубов по агентским выплатам:

1. «Спартак» (Москва) — 10,6 миллионов евро + 135,2 миллионов рублей + 68,9 тысяч долларов
2. «Краснодар» — 554,5 миллионов рублей
3. ЦСКА (Москва) — 680 тысяч долларов + 4,67 миллионов евро
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 454,87 миллионов рублей
5. «Динамо» (Москва) — 383,17 миллионов рублей
6. «Локомотив» (Москва) — 336,1 миллионов рублей
7. «Рубин» (Казань) — 1,68 миллионов евро + 25 миллионов рублей
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 159,28 миллионов рублей
9. «Балтика» (Калининград) — 59,39 миллионов рублей
10. «Сочи» — 55,58 миллионов рублей

Футболисты лично выплатили агентам 172,22 миллионов рублей. Некоторые клубы не предоставили отчетность в РФС. Комиссия по работе с агентами рассмотрит вопрос о санкциях за нарушение сроков подачи документов.

Источник: РФС
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Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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