Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Российские клубы заработали почти 3 миллиона евро за участие игроков в турнирах сборных УЕФА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Стала известна сумма выплат российским клубам за участие игроков в турнирах сборных под эгидой УЕФА с 2020 по 2024 год.

Как сообщает пресс-служба организации, деньги на общую сумму 2,75 миллиона евро получили 23 команды из России.

Лидирует по количеству выплат «Спартак» (340 207 евро), второе место занимает «Локомотив» (318 253 ), третье — «Рубин» (245 073). «Зенит» заработал 223 199 евро.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

РПЛ
УЕФА
Читайте также
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Фетисов предложил Гашеку лечение в российской больнице после его жалобы в МОК и ИИХФ на слова Медведева
Кожевников назвал фашизмом слова капитана сборной Латвии об участии России в Олимпиаде-2026
«Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо». Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры
24 российских всадника получили нейтральный статус
Жуков верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном
Канаева объявила об уходе из штаба сборной России
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя