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Сегодня, 18:46

Российские команды не вошли в топ-100 обновленного рейтинга УЕФА

Алина Савинова
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил обновленный клубный рейтинг.

Список возглавляет «Манчестер Сити». На второй строчке располагается «Реал». Тройку лидеров замыкает «Бавария». В топ-6 клубного рейтинга также входят «Ливерпуль», «Рома» и «ПСЖ».

Наивысшую позицию среди российских клубов занимает «Зенит» — 104-е место. У «Спартака» — 106-я строчка, у «Локомотива» — 121-я. «Краснодар» идет на 150-м месте в рейтинге. «Рубин» делит 286-ю позицию с «Сочи», следом за ними расположились ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты «Краснодара», а бронзовые награды достались игрокам «Динамо».

Футбол
РПЛ
УЕФА
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