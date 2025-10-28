Российские комментаторы могут озвучить аудиокниги для молодых футболистов

«В ответ на инициативу Дегтярева о чтении книг, я предложил, чтобы лучшие комментаторы страны озвучили художественные произведения. Чтобы сделали аудиокниги. Эта идея ему очень понравилась», — сказал Ефимов «СЭ».

MMT

Я себе представил аудиокнигу, озвученную Чердаком... Бр-р-р-р... Как это теперь развидеть? Ну или расЪслышать? А ведь там есть еще Генич с Шнякиным, и, не дай бог, сам г-н глупердниев... :thinking: ПыСы И что самое обидное - будут пытаться оплатить этот паноптикум в том числе и моими налогами.

28.10.2025