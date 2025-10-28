Российские комментаторы могут озвучить аудиокниги для молодых футболистов

28 октября, 19:20
Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» высказался об идеи перечня книг для футболистов.
«В ответ на инициативу Дегтярева о чтении книг, я предложил, чтобы лучшие комментаторы страны озвучили художественные произведения. Чтобы сделали аудиокниги. Эта идея ему очень понравилась», — сказал Ефимов «СЭ».
25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.
Старшой0754
Больше некому?
29.10.2025
Dolphin75
Ударения в фамилиях книжных персонажей зазвучат в новых красках)
29.10.2025
MMT
Я себе представил аудиокнигу, озвученную Чердаком... Бр-р-р-р... Как это теперь развидеть? Ну или расЪслышать? А ведь там есть еще Генич с Шнякиным, и, не дай бог, сам г-н глупердниев... :thinking: ПыСы И что самое обидное - будут пытаться оплатить этот паноптикум в том числе и моими налогами.
28.10.2025
zg
Дэбылы,суть в том,чтобы ЧИТАТЬ!
28.10.2025
Sergey Mikhaylov
Один клоун ляпнул дурь какую-то другие подхватили Особенно комментаторы матч тв
28.10.2025
oiv1vio
Странный комментарий. А актёры это образец нравственности?
28.10.2025
Loel1
Плохая идея!Комментаторы не образец нравственности,да и актерского мастерства там нет.
28.10.2025