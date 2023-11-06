Российским клубам предложен венесуэльский футболист Луис Маго

Ряду российских клубов предложены услуги центрального защитника «Банфилда» и сборной Венесуэлы Луиса Маго, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, основными кандидатами на игрока являются «Рубин» и «Оренбург». Отмечается, что 29-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

Контракт Маго с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

За сборную Венесуэлы защитник выступает с 2018 года. Всего он провел 19 матчей за национальную команду страны, в которых отметился 2 голами.