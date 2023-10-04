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Судейство

Сегодня, 12:25

Российским судьям снова увеличат гонорары. Почти в два раза

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в соответствии с перечнем вознаграждений на сезон-2023/24 суммы, которые получают арбитры РПЛ за судейство матчей чемпионата России, на этой неделе вырастут.

С 1-го по 10-й тур арбитры получали по 115 тысяч рублей за одну игру, каждый из помощников судей — по 55 тысяч, резервный — 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) — 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) — 28,75 тысячи.

С 11-го тура, матчи которого пройдут 7 и 8 октября, гонорары увеличатся — до уровня весны этого года. Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тысяч, ВАР — 100 тысяч, АВАР — 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.

Кроме того, как и прежде, судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Гонорар инспекторов РПЛ тоже будет увеличен с 11-го тура — с 35 тысяч до 50 тысяч.

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