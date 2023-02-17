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Судейство

Сегодня, 20:00

Матюнин высказался о решении отозвать иск к СМИ: «Мы подтвердили недостоверность полиграфа РФС»

Матюнин высказался о дальнейшем судебном разбирательстве с изданием «РБ Спорт»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский арбитр Алексей Матюнин в комментарии для «СЭ» высказался о дальнейшем судебном разбирательстве с изданием «РБ Спорт».

Ранее арбитр принял решение отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

«По отзыву иска мы получили нужный результат и документы, подтвердили недостоверность полиграфа РФС. По дальнейшим действиям решим позже. Информации и ответов получили много, думаем над стратегией», — сказал Матюнин «СЭ».

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

Алексей Матюнин
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