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Карасев о том, как Месси ведет себя с судьями: «Ни слова не сказал. Но запомнился своей игрой»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем опыте работы на матчах «Барселоны» и о том, как взаимодействовал со звездными футболистами каталонской команды.

— Вы несколько раз обслуживали матчи «Барселоны» с Месси. Он часто разговаривал с судьями?

— Вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой: мы три раза судили на «Камп Ноу», плюс я несколько раз смотрел на YouTube видео с камер, которые направлены только на него. Как он располагается, двигается. Человек же не всегда в игровой фазе — он где-то может стянуть на себя соперников, ходить в центре поля, а потом взорваться, открыться и забить. Это удалось посмотреть вживую пару раз. Впечатляет, конечно.

— А Суарес? Он же постоянно недоволен арбитрами.

— При нас «Барселона» выиграла три матча, а одну, по-моему, даже крупно. И Суарес забил. Когда они побеждают, им судьи не нужны. Вот будут проигрывать или играть 0:0 в напряженном матче — это уже другое поведение. Мы просто с этим не столкнулись. Люди в расслабленном состоянии забили пятерку или сколько там — и все. Они получают удовольствие, забивают голы. Даже если ты свистнул и ошибся — им все равно.

Виллиан Роша (слева), Александр Соболев (в&nbsp;центре) и&nbsp;Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
Сергей Карасев (судья)
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