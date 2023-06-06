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Сегодня, 13:31

Карасев: «Надо отсудить так, чтобы не вспоминали. В большинстве случаев удавалось это делать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самых тяжелых матчах в сезоне 2022/23.

«Было очень много матчей, где решался результат. Например, между первой четверкой. Вся весна была такая. В таких играх решаются места. К таким играм приковано большое внимание, их обсуждают. Это тяжелые игры. Если что-то не так, все будет обсуждаться неделю, три. Надо так отсудить, чтобы не вспоминали. В большинстве случаев это удавалось делать. Какой-то один матч выделить сложно», — сказал Карасев «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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