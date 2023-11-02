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Сегодня, 15:15

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

Агент рассказал о состоянии футболиста ЦСКА, который не может вылететь в Германию на операцию
Константин Белов
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос «СЭ» о проблемах игрока с оформлением визы для поездки в Германию на операцию колена.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение. Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», — сказал Шпинев «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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