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Сегодня, 23:08

Тарханов считает, что «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о матче «Локомотив» — «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

«Это был отличный матч. «Локомотив» на данный момент намного слабее «Динамо». Подопечные Йокановича выглядели здорово, нельзя сказать, что супер, но им этого хватило для победы. В этой встрече они просто оказались сильнее. Не знаю, укрепит ли эта победа позиции Йокановича, но победа сегодня абсолютно заслуженная. «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-dinamo-po-vsem-parametram-pereigralo-lokomotiv/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
2
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