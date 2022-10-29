Тарханов считает, что у «Локомотива» практически нет шансов против ЦСКА

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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.
«У «Локомотива» шансов против ЦСКА практически нет. Все возможно, но им будет тяжело. Все может быть, они могут собраться и выдать хороший матч, но армейцы фавориты. Хотя ЦСКА временами играет нестабильно, в этом и может быть шанс «Локомотива». Железнодорожники могут удивить соперника только запредельной самоотдачей, борьбой на каждом участке поля», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.
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