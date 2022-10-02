Тарханов: «Карпину будет тяжело переиграть Семака тактически»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».

Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Наверное, «Зенит» победит в этом матче, учитывая проигрыш «Спартаку» в Кубке России, — приводит слова Тарханова «РБ Спорт». — На данный момент петербуржцы сильнее, они фавориты в любом случае. Хотя и в «Ростове» хорошая атмосфера, у них организованная команда. Карпину будет тяжело переиграть Семака тактически. Уровень футболистов «Зенита» очень высок. Посмотрим, как сложится матч. Думаю, стоит ожидать много голов»

После 10 туров РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» с 22 баллами располагается на третьем месте.