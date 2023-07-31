Байдачный: «Молодые футболисты смотрят в рот опытным и хотят играть также, а опытные смотрят в карман»

Российский тренер Анатолий Байдачный считает, что в нынешней ситуации без еврокубков клубы РПЛ должны делать ставку на молодых футболистов.

«В основной состав «Зенита» молодому игроку сложно пробиться. Но это беда всех клубов РПЛ. Сейчас подходящее время делать ставку на подрастающее поколение. Нет Лиги чемпионов, других международных турниров. Понятно, что молодёжь не принесёт сразу результат, надо ждать. Требования к Семаку будут серьезные: тут надо и выигрывать, и молодёжь воспитывать. Но политика «Зенита» ясна: они хотят завоевать шестое подряд чемпионство и они это легко сделают. Они не хотят ждать. Можно перенять опыт «Ростова» и чуть потерять в результате», — цитирует Байдачного Legalbet.