Боков: «Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше»

Российский тренер Максим Боков рассказал, что думает о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. Он считает, что футболист является примером для молодого поколения.

«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря — быть первым! Каждый год показывать и доказывать это.

Когда он станет тренером (смеется)? Он уже им является. Молодые вратари на него смотрят, он их учит своей игрой, показывает, как надо действовать в воротах. Тренер больше рассказывает, а не показывает. Поэтому Акинфеев уже делится своим опытом. Молодые вратари всегда у него спрашивают совет. Игровые моменты, психологические... Он с удовольствием им подсказывает. Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше», — цитирует Бокова Legalbet.