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Сегодня, 13:25

Боков: «Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Максим Боков рассказал, что думает о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. Он считает, что футболист является примером для молодого поколения.

«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря — быть первым! Каждый год показывать и доказывать это.

Когда он станет тренером (смеется)? Он уже им является. Молодые вратари на него смотрят, он их учит своей игрой, показывает, как надо действовать в воротах. Тренер больше рассказывает, а не показывает. Поэтому Акинфеев уже делится своим опытом. Молодые вратари всегда у него спрашивают совет. Игровые моменты, психологические... Он с удовольствием им подсказывает. Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше», — цитирует Бокова Legalbet.

37-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по футболу по количеству сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 736 игр.

 

Источник: https://legalbet.ru/news/bokov-akinfeev-eto-russkij-buffon-dazhe-luchshe/
Джанлуиджи Буффон
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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