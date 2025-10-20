Видео
20 октября, 18:00

Черышев считает, что «Спартаку» нужно довериться Станковичу по примеру «Арсенала» и Артеты

Александр Абустин
корреспондент

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как думаете, какой нужен тренер для «Спартака»? Я считаю, что это должна быть весомая фигура, чтобы его уважали все. Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков от клуба. Они хотят, чтобы команда доминировала и показывала комбинационный футбол. У них это в крови, они привыкли к этому. Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», — сказал Черышев «СЭ».

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

12

  • DemolisherAjax

    Вы зачем спрашиваете мнение человека который тренеровал такие клубы как - Санта-Колома,Иртыш,Мордовия,а сейчас тренирует таджикистанский (!!!) Равшан :) Вам самим то не смешно у него интерью брать? :)

    21.10.2025

  • руслан магомедов

    черышев еще один знаток, как и сынок знающий, как играть что бы не играть, а получать бабло.

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    "....Проблема не в тренере,.."! Проблема -в руководстве!

    21.10.2025

  • ANTI BOMG

    кто ты такой, прости, Господи, "тренер"? чего как тренер добился? или в лукойл засобирался?

    21.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кстати да )

    21.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Почему все недотренеры при этом самые бойкие советчики?

    21.10.2025

  • Олег

    Не нашел в цитате Черышева ни слова про Станковича.

    20.10.2025

  • Nik

    даже проблеска игры нет

    20.10.2025

  • clyushnikoff

    у черышева семь пятниц на недели, куда ветер подул туда его и клонит

    20.10.2025

  • zg

    Чувак в команде больше года,а игры НЕТ!Вообще!Причем тут Артета?

    20.10.2025

  • volish17

    Тот кто в Спартаке в рукаводстве кидается из крайности в крайность , вредит всегда команде.

    20.10.2025

