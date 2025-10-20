Черышев считает, что «Спартаку» нужно довериться Станковичу по примеру «Арсенала» и Артеты

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как думаете, какой нужен тренер для «Спартака»? Я считаю, что это должна быть весомая фигура, чтобы его уважали все. Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков от клуба. Они хотят, чтобы команда доминировала и показывала комбинационный футбол. У них это в крови, они привыкли к этому. Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», — сказал Черышев «СЭ».

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.