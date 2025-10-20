Черышев считает, что «Спартаку» нужно довериться Станковичу по примеру «Арсенала» и Артеты

20 октября, 18:00
Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Как думаете, какой нужен тренер для «Спартака»? Я считаю, что это должна быть весомая фигура, чтобы его уважали все. Проблема не в тренере, а в ожиданиях руководства и болельщиков от клуба. Они хотят, чтобы команда доминировала и показывала комбинационный футбол. У них это в крови, они привыкли к этому. Надо просто поддерживать тренера, довериться ему. Возьмите пример Артеты из «Арсенала». Когда его взяли, то команда шла в середине таблицы. Но они ему доверились, и теперь у них появилась своя философия, сыгранность, стали бороться за титул. Вот что нужно «Спартаку», — сказал Черышев «СЭ».
«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.
DemolisherAjax
Вы зачем спрашиваете мнение человека который тренеровал такие клубы как - Санта-Колома,Иртыш,Мордовия,а сейчас тренирует таджикистанский (!!!) Равшан :) Вам самим то не смешно у него интерью брать? :)
21.10.2025
руслан магомедов
черышев еще один знаток, как и сынок знающий, как играть что бы не играть, а получать бабло.
21.10.2025
ANTI BOMG
"....Проблема не в тренере,.."! Проблема -в руководстве!
21.10.2025
ANTI BOMG
кто ты такой, прости, Господи, "тренер"? чего как тренер добился? или в лукойл засобирался?
21.10.2025
Симон Вирсаладзе
Кстати да )
21.10.2025
Симон Вирсаладзе
Почему все недотренеры при этом самые бойкие советчики?
21.10.2025
Олег
Не нашел в цитате Черышева ни слова про Станковича.
20.10.2025
Nik
даже проблеска игры нет
20.10.2025
clyushnikoff
у черышева семь пятниц на недели, куда ветер подул туда его и клонит
20.10.2025
zg
Чувак в команде больше года,а игры НЕТ!Вообще!Причем тут Артета?
20.10.2025
volish17
Тот кто в Спартаке в рукаводстве кидается из крайности в крайность , вредит всегда команде.
20.10.2025