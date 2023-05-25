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25 мая, 23:33

Бывший тренер Писарского: «Перейдя в «Крылья» Писарский выиграл в личных благах, но потерял в забитых мячах»

Руслан Минаев
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Российский тренер Евгений Харлачев, под чьим руководством нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский выступал в «Иртыше», поделился мнением об игре форварда после перехода в самарский клуб.

«Я бы посоветовал Писарскому этот сезон доиграть в «Оренбурге». Все шло складно: лидер, который забивает голы. Очень часто бывает так, что при переходе в середине сезона в другую команду ты получаешь короткое время на адаптацию. С чем он и столкнулся. Да, он выиграл в личных благах, но он потерял то, что от него ждали — забитые мячи, передачи. Но считаю, что он неплохо смотрится в «Крыльях Советов». Конечно, он закрепится в Самаре и в другой команде уровнем выше. Нужно время на адаптацию. Свои качества он не потерял», — цитирует Харлачева Sport24.

27-летний нападающий перешел в «Крылья» 5 января 2023 года. По данным портала Tranfermarkt, самарцы заплатили «Оренбургу» 1,35 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Писарского 20 голов и 4 передачи в 34 матчах.

После перехода в «Крылья Советов» нападающий провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его безголевая серия в РПЛ длится 10 матчей.

Источник: Sport24
Владимир Сычевой (Писарский)
Евгений Харлачев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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