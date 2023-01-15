Гаджиев объяснил, за счет чего Дзюба может усилить «Торпедо»

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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Торпедо».
«Если он выйдет на свой прежний уровень, то усилит «Торпедо». Время идет, возможности не прибавляются. Все будет зависеть от уровня его готовности. Можно иметь хороший потенциал и большой талант, но не будучи подготовленным играть не сможешь.
У человека разное представление о жизни. Кто-то может быстро бросить футбол и переключиться на что-то другое, кто-то наоборот хочет остаться в игре и выберет разные варианты. Дзюба где только не играл, в «Спартаке», «Арсенале», «Томи» и в «Зените». Если все это проанализировать, то не удивлюсь, если он будет в «Торпедо», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.
15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.
И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.
В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.
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