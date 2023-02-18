0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил перспективы защитника ЦСКА Игоря Дивеева заиграть в Англии.

«У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии. Английский футбол боевой, там много борьбы. Центральные защитники сейчас в цене. Особенно те, кто хорошо играют головой. Выиграет ли он конкуренцию у тех, кто сейчас играет — ответить не могу. В средних командах он точно бы смог получать игровое время», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Дивеев провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России и отметился одним забитым голом.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-u-diveeva-est-zadatki-chtobyi-zaigrat-v-anglii
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»

Абаскаль: «Каждый футболист должен чувствовать свою значимость и вовлеченность в общее дело»