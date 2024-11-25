Сегодня, 11:41
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.
«Угальде на позиции центрфорварда — лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением — потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берешь игрока за 15 миллионов, его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал. Летом привезли Барко, вернулся Николсон, и в играх, когда Угальде уходил на фланг, ситуация выглядела вообще странной. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)