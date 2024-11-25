Шалимов: «Угальде на позиции центрфорварда — лучший кандидат»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.

«Угальде на позиции центрфорварда — лучший кандидат. Кстати, когда его брали в январе этого года, это выглядело слабым решением — потому что был Соболев, и в ситуации, когда ты берешь игрока за 15 миллионов, его надо ставить, а позиция его занята. В итоге ставили на другую, и костариканец получал критику, как и те, кто его брал. Летом привезли Барко, вернулся Николсон, и в играх, когда Угальде уходил на фланг, ситуация выглядела вообще странной. Почти год костариканцу не могли найти позицию, а как только нашли, он начал забивать, используя свои лучшие качества», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».