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Сегодня, 18:10

Шалимов: «Жаль, что «Крылья» не додержали ничью с «Динамо». Подсдулись в конце игры»

Шалимов подвел итоги матча между «Динамо» и «Крыльями Советов»
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ (1:0).

«Вялый первый тайм, «Динамо» не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что бело-голубые хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило. А «Крылья» — задорная команда, довольно молодая, в основе было два футболиста возраста 19 лет — это агрессия, желание. На кураже играть все 90 минут тяжело, команда подсдулась в конце игры. Жаль, что не додержали ничью, которую заслуживали», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Победу бело-голубым принес гол Константина Тюкавина, вышедшего на замену во втором тайме встречи. После 18 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Самарцы с 20 баллами идут на 11 строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dinamo-ne-moglo-najti-v-sebe-agressiyu-v-matche-s-kry-l-yami-slishkom-dobraya-komanda/
Игорь Шалимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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