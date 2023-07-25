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Шалимов об удалении в матче «Пари НН» — «Зенит»: «Формулировки фол последней надежды не существует»

Руслан Минаев
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с удалением защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) за фол на полузащитнике Зелимхане Бакаеве. Игру судил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, а ВАР (видеоарбитром) работал Павел Кукуян.

«На мой взгляд, это нарушение правил не является лишением соперника явной возможности забить гол. А такой формулировки, как фол последней надежды, просто не существует.

Арбитр в поле, не имея повторов с разных ракурсов, абсолютно верно оценил эпизод — это фол, который наказывается желтой карточкой. Зачем его было звать к монитору? Представим, что Бакаев пробросил мяч себе на ход — чтобы была явная возможность забить гол, он должен был ударить в касание с правой ноги, но в воротах был голкипер. Бакаева точно никто явной возможности забить гол не лишал. Ну куда тут влез ВАР, где арбитры имели возможность неоднократно пересмотреть эпизод?» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ «Пари НН» 29 июля сыграет на выезде с «Уралом», а «Зенит» в этот же день встретится с «Ростовом».

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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