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Ледяхов: «В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества»

Мария Гусева
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Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал будущее полузащитника Дениса Глушакова.

«Глушаков еще в хорошей в форме, я сам в этом воочию убедился, когда был несколько дней в Химках в августе, — цитирует Legalbet Ледяхова. — Он спокойно еще года три может играть в нашей лиге, потому что РПЛ — турнир низкого качества. В любой команде РПЛ Глушаков может проявить свои лучшие качества. Если Денис настолько в порядке, то, может, он найдет клуб за границей? Вряд ли, потому что вы видите, в каком положении находится Россия. Клубы из ближнего зарубежья — вполне возможно. Физически он готов очень хорошо, а его техническое оснащение мы знаем».

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Источник: Legalbet.ru
Денис Глушаков
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
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