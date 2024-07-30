Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:40

Ромащенко: «Был интерес с Востока. Пока все приостановилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Мирослав Ромащенко заявил, что хочет вернуться к работе. В апреле 2024 года Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата».

«Хочется как можно скорее вернуться к самостоятельной работе, потому что не хочется, чтобы пауза была слишком большой и длительной. Не скрою, что был интерес с Востока. Мы пообщались даже немного, но все уперлось в знание и в незнание английского языка. Поэтому все пока приостановилось. Надеюсь, что в скором времени будут еще предложения», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В июле «СЭ» сообщал, что «Тобол» контактировал с Ромащенко по поводу возможного назначения на должность главного тренера.

50-летний специалист ранее долгое время был ассистентом в тренерские штабы Станислава Черчесова в «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

Футбол
Мирослав Ромащенко
0
Читайте также
Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Телеканал Eurosport отстранил комментатора от работы на Олимпиаде из-за сексизма
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Дюпин: «Часто общаюсь с Козловым, хочу помочь ему не наступать на грабли»

Семин: «У «Спартака» есть хорошие игроки, из которых надо сделать команду»