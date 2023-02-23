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Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»

Юран не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита».

— От Промеса сейчас чудес ждать не стоит?

— Конечно. Одно дело работать с основой, а другое — с дублем или индивидуально. Промес, безусловно, опытный исполнитель, но без присмотра тренера непросто подвести себя к весенней части на 100 процентов Только время покажет, будет ли он помощником «Спартаку». Пока, как говорится, 50 на 50.

— Кого тогда выделите в составе победителей?

— Мне понравился Литвинов. Он сейчас один из ключевых игроков «Спартака». В каждом матче выкладывается на 100 процентов, определяет игру красно-белых. Не опускается ниже своего уровня. Очень стабилен. Это радует. И в отборе хорош, и подборы за ним, и в атаке помогает. Еще будет прогрессировать.

— «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Маловероятно. Уровень исполнителей разный. Если «Зенит» сохранит бразильцев, то сможет доминировать в нашем футболе еще пару-тройку лет. Против такого «Зенита» очень сложно бороться. В общем, пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит питерцев с трона.

«Зенит» после 17 туров в чемпионате России лидирует в турнирной таблице с 42 очками, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

Артем Дзюба. «Думал, Дзюба сыграет хуже. Он по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом». Мнение Юрана

Сергей Юран
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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