Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»

Юран не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита»

Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита».

— От Промеса сейчас чудес ждать не стоит?

— Конечно. Одно дело работать с основой, а другое — с дублем или индивидуально. Промес, безусловно, опытный исполнитель, но без присмотра тренера непросто подвести себя к весенней части на 100 процентов Только время покажет, будет ли он помощником «Спартаку». Пока, как говорится, 50 на 50.

— Кого тогда выделите в составе победителей?

— Мне понравился Литвинов. Он сейчас один из ключевых игроков «Спартака». В каждом матче выкладывается на 100 процентов, определяет игру красно-белых. Не опускается ниже своего уровня. Очень стабилен. Это радует. И в отборе хорош, и подборы за ним, и в атаке помогает. Еще будет прогрессировать.

— «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Маловероятно. Уровень исполнителей разный. Если «Зенит» сохранит бразильцев, то сможет доминировать в нашем футболе еще пару-тройку лет. Против такого «Зенита» очень сложно бороться. В общем, пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит питерцев с трона.

«Зенит» после 17 туров в чемпионате России лидирует в турнирной таблице с 42 очками, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.