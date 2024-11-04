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Сегодня, 18:29

Юран подтвердил, что входил в шорт-лист «Спортинга»

Руслан Минаев
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Сергей Юран заявил, что входил в шорт-лист «Спортинга».

«Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно. Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola», — сказал Юран в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Юран добавил, что агент посоветовал ему не обольщаться по этому поводу.

«В первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», — сказал Юран.

Ранее Юран заявил, что готов возглавить португальский клуб. Последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле нынешнего года.

Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
Сергей Юран
ФК Спортинг (Лиссабон)

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