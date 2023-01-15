Шалимов: «Дзюба может усилить «Торпедо» и набрать свою прежнюю форму»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я думаю, что Дзюба может усилить «Торпедо», — цитирует Metaratings.ru Шалимова. — Они забивают совсем мало, конечно, для них это будет усилением. Он из «Зенита» переходил в «Арсенал» и в «Томь», проявлял себя нормально и потом возвращался. Не думаю, что и сейчас вернется, но «Торпедо» усилит. Думаю, что он сможет набрать свою прежнюю форму».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.