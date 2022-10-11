Тарханов: «При Галактионове молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать»

Сегодня, 17:15
Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива».
«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.
В данный момент Галактионов является главным тренером «Нижнего Новгорода», он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования