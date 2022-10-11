Тарханов: «При Галактионове молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива».

«Думаю, что это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. Мне кажется, при нем молодые футболисты «Локомотива» будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В данный момент Галактионов является главным тренером «Нижнего Новгорода», он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.