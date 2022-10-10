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Газзаев объяснил, почему считает Семина идеальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

Руслан Минаев

Российский тренер Валерий Газзаев объяснил, почему считает Юрия Семина лучшим кандидатом на пост наставника «Локомотива».

«Это легенда «Локомотива». У меня даже сомнений нет, несмотря на то, что он в возрасте. Но у Юрия Павловича огромнейший опыт, и он это не раз доказывал, приходил, команда становилась чемпионом.

[Талалаев, Юран, Евсеев] эти тренеры тоже вполне могут возглавить московский «Локомотив». Кого назначать, это прерогатива руководства футбольного клуба. Главное, чтобы только иностранцев не приглашали больше», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-semin-nesmotrya-na-vozrast-mozhet-uspeshno-rabotat-v-lokomotive/

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