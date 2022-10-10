Газзаев объяснил, почему считает Семина идеальным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

Российский тренер Валерий Газзаев объяснил, почему считает Юрия Семина лучшим кандидатом на пост наставника «Локомотива».

«Это легенда «Локомотива». У меня даже сомнений нет, несмотря на то, что он в возрасте. Но у Юрия Павловича огромнейший опыт, и он это не раз доказывал, приходил, команда становилась чемпионом.

[Талалаев, Юран, Евсеев] эти тренеры тоже вполне могут возглавить московский «Локомотив». Кого назначать, это прерогатива руководства футбольного клуба. Главное, чтобы только иностранцев не приглашали больше», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.