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Сегодня, 17:45

Непомнящий — о Мусаеве: «У него потенциал выше, чем у Чалова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил игру нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

— Наиграл ли ЦСКА на победу в Махачкале?

— Тяжелейший матч! Несмотря на непростое поле, на серьезный уровень сопротивления, у армейцев здорово выстроена игра в атаке. Видна система. Мне нравится, как подопечные Николича готовят свои выпады. Все довольно логично. Когда ЦСКА с мячом, на команду приятно смотреть.

— Мусаев — находка? Все его голы становятся решающими.

— Такой вот мальчик (улыбается). Я наблюдал его в «Балтике». Там он порой забивал какие-то неожиданные мячи. А тут обрел стабильность. Да, порой принимает не самые правильные решения, но все время нацелен на ворота, агрессивен. В порядке. И, думаю, еще прибавит.

— Равноценная замена Чалову?

— Думаю, у Мусаева потенциал повыше, он может лучше раскрыться. Тамерлан еще прибавит в плане техники. Тут ему еще есть над чем работать.

В этом сезоне 23-летний Мусаев провел 17 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забив семь голов и сделав две результативные передачи. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;. Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Валерий Непомнящий
Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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