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Сегодня, 16:45

Непомнящий — о Маркиньосе и Абене: «Игроки не для больших дел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный отечественный тренер «Спартака» Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил селекцию «Спартака».

— У вас есть вопросы по селекции «Спартака»? Команду по разным причинам покинули Джикия, Промес и Соболев, но нашли ли им замены?

— Боюсь рассуждать на эту тему. Не понимаю, какие задачи преследует в «Спартаке» селекционный отдел. Для чего покупаются игроки? Какая у клуба стратегия, философия? Красно-белые то на одних делают ставку, потом этих же исполнителей задвигают. Сейчас уже и Зиньковский им не угоден. И в этом весь «Спартак»! Какие-то метания...

— Барко вы считаете качественным футболистом. А Абену, Маркиньоса?

— Стараюсь не проходиться по персоналиям. Но раз вы спросили... Понимаете, есть футболисты не для больших дел. «Спартак» — одна из самых популярных команд в России. И если клуб покупает легионера, то он должен играть на определенном, довольно высоком уровне. А Абена и Маркиньос... Чем они прославились до «Спартака»? Где себя проявили? В «Ференцвароше»? Ну не знаю...

По итогам 12 туров чемпионата России «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 27 октября против «Пари НН».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;. «Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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