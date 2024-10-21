Непомнящий — о Маркиньосе и Абене: «Игроки не для больших дел»

Известный отечественный тренер «Спартака» Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил селекцию «Спартака».

— У вас есть вопросы по селекции «Спартака»? Команду по разным причинам покинули Джикия, Промес и Соболев, но нашли ли им замены?

— Боюсь рассуждать на эту тему. Не понимаю, какие задачи преследует в «Спартаке» селекционный отдел. Для чего покупаются игроки? Какая у клуба стратегия, философия? Красно-белые то на одних делают ставку, потом этих же исполнителей задвигают. Сейчас уже и Зиньковский им не угоден. И в этом весь «Спартак»! Какие-то метания...

— Барко вы считаете качественным футболистом. А Абену, Маркиньоса?

— Стараюсь не проходиться по персоналиям. Но раз вы спросили... Понимаете, есть футболисты не для больших дел. «Спартак» — одна из самых популярных команд в России. И если клуб покупает легионера, то он должен играть на определенном, довольно высоком уровне. А Абена и Маркиньос... Чем они прославились до «Спартака»? Где себя проявили? В «Ференцвароше»? Ну не знаю...

По итогам 12 туров чемпионата России «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 27 октября против «Пари НН».